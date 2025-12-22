وزير الصحة يفتتح مشفى سراقب في ريف إدلب لتحسين الواقع الصحي للأهالي في المنطقة
“شارع الميلاد” فعالية ميلادية في كنيسة سلطانة العالم بدمشق
40 شركة محلية في مهرجان “أسواق طرطوس” تشكيلة واسعة وتخفيضات تصل حتى 35 بالمئة
وقفة لعدد من تجار حماة احتجاجاً على تخمينات إيجار المحلات بنظام الفروغ
وزير الصحة مصعب العلي يفتتح عدة مراكز صحية جديدة لدعم القطاع الطبي في محافظة إدلب
اختتام بطولة “حوران المحبة” لكرة القدم في محافظة درعا وسط أجواء رياضية حماسية
المديرية العامة للموانئ في اللاذقية تواصل إصدار وتسليم الجوازات البحرية للبحارة
Sign in to your account
تذكرني