اختتام امتحانات التعليم الأساسي.. الالتزام والتعاون بين الجهات المعنية أسهما في نجاحها

دمشق-سانا

أنهى طلاب شهادة التعليم الأساسي في سوريا اليوم امتحانات دورة عام 2026 في جميع المحافظات، بتقديم امتحان مادة اللغة العربية، وسط أجواء من الهدوء والالتزام.

وفي تصريح لـ سانا، بيّنت رئيسة مركز السداد والتميز الامتحاني في دمشق نجوى قدور كمو أن العملية الامتحانية اختُتمت اليوم بتقديم مادة اللغة العربية وسط أجواء مريحة ومثالية، مؤكدة أن الامتحانات سارت على أكمل وجه منذ اليوم الأول وحتى النهاية، وأن التعاون بين جميع الجهات المعنية بهذه الامتحانات أسهم في إنجاح العملية الامتحانية.

وأوضحت كمو أنه تم تأمين جميع مستلزمات الطلاب داخل القاعات الامتحانية، مشيرة إلى التعامل الفوري والناجح مع بعض الحالات الصحية الطارئة، كالإغماء والدوار، بالتعاون بين وزارة الصحة و مديرية الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، بما ضمن سلامة الطلاب واستمرار الامتحانات بالشكل المطلوب.

الأسئلة تراعي الطالب المتوسط والأجواء هادئة

الطالبة حلا حسن اعتبرت أن أسئلة مادة اللغة العربية كانت سهلة وواضحة، وجميعها من ضمن المنهاج، فيما أشارت الطالبة آس حربا إلى أن الأسئلة راعت الطالب متوسط المستوى، ما أتاح لمعظم الطلاب الإجابة عنها بسهولة.

من جهتها، لفتت الطالبة غزل الناصر إلى أن الأجواء الامتحانية اتسمت بالهدوء والتنظيم، مشيدة بحسن تعامل المراقبين وانتظامهم في متابعة سير الامتحانات داخل القاعات.

وكانت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 بدأت في الرابع من حزيران الجاري، بمشاركة 450884 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالباً وطالبة في شهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات.

ووفق البرنامج الامتحاني، تستمر امتحانات شهادة الإعدادية الشرعية حتى الثاني من تموز المقبل.