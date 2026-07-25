دير الزور-سانا
استقبل المشفى الوطني بدير الزور 4 وفيات و12 مصاباً جراء الحادث المروري الذي وقع اليوم السبت على طريق دير الزور – دمشق، وأدى إلى وفاة 35 شخصاً، وإصابة 38 آخرين.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير صحة دير الزور نصر الخلف، أنه بعد تلقي نبأ الحادث تم توجيه سيارات الإسعاف مباشرة إلى الموقع، حيث انطلقت أول سيارة من مركز إسعاف كباجب، تبعتها على الفور باقي سيارات الإسعاف مع كوادرها الطبية وتجهيزاتها.
وبين الخلف أنه تم استنفار كامل الكوادر الطبية بالمحافظة من اختصاصيين ومقيمين وفنيين، وتجهيز الإسعاف بطاقته القصوى لاستقبال المصابين، وتجهيز غرف العمليات وإلغاء العمليات الباردة، وحجز غرف العناية المشددة وتخصيصها، وتجهيز قسم الحروق والتنسيق مع المشافي الأخرى لتخصيص أسرة العناية، وأسرة القبول للعدد المتوقع.
وذكر الخلف أن المشفى الوطني بدير الزور استقبل 4 وفيات و12 مصاباً، وتم نقل باقي المصابين إلى مشافي مدينتي تدمر وحمص، وذلك لبعد المحافظة عن مكان وقوع الحادث.
وأوضح أن مركز إسعاف كباجب يبعد 50 كيلومتراً عن دير الزور، و50 كيلومتراً عن الحدود الإدارية لتدمر، وأن منظومة الإسعاف موجودة على مدار الساعة، لتأمين نقاط الإخلاء للحوادث المرورية أو الإصابات الإسعافية في حال وقع أي حادث مروري أو غيره.
ولفت إلى أنه يجري التحضير مع وزارة الصحة لوضع مركز إسعاف في الشولا، لكونها منطقة بادية، ولتكون هناك نقاط إسعاف متعددة على طول الطريق بين دير الزور ودمشق.
وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً، جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا.