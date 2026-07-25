دير الزور-سانا

استقبل المشفى الوطني بدير الزور 4 وفيات و12 مصاباً جراء الحادث المروري الذي وقع اليوم السبت على طريق دير الزور – ‏دمشق، وأدى إلى وفاة 35 شخصاً، ‏وإصابة 38 آخرين.‏

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير صحة دير الزور نصر الخلف، أنه ‏بعد تلقي نبأ الحادث تم توجيه سيارات الإسعاف مباشرة إلى الموقع، حيث ‏انطلقت أول سيارة من مركز إسعاف كباجب، تبعتها على الفور باقي سيارات ‏الإسعاف مع كوادرها الطبية وتجهيزاتها.‏

وبين الخلف أنه تم استنفار كامل الكوادر الطبية بالمحافظة من اختصاصيين ‏ومقيمين وفنيين، وتجهيز الإسعاف بطاقته القصوى لاستقبال المصابين، و‏تجهيز غرف العمليات وإلغاء العمليات الباردة، وحجز غرف العناية المشددة ‏وتخصيصها، وتجهيز قسم الحروق والتنسيق مع المشافي الأخرى ‏لتخصيص أسرة العناية، وأسرة القبول للعدد المتوقع.‏

وذكر الخلف أن المشفى الوطني بدير الزور استقبل 4 وفيات و12 مصاباً، وتم نقل ‏باقي المصابين إلى مشافي مدينتي تدمر وحمص، وذلك لبعد المحافظة عن ‏مكان وقوع الحادث.‏

وأوضح أن مركز إسعاف كباجب يبعد 50 كيلومتراً عن دير الزور، و50 ‏كيلومتراً عن الحدود الإدارية لتدمر، وأن منظومة الإسعاف موجودة على ‏مدار الساعة، لتأمين نقاط الإخلاء للحوادث المرورية أو الإصابات ‏الإسعافية في حال وقع أي حادث مروري أو غيره.‏

ولفت إلى أنه يجري التحضير مع وزارة الصحة لوضع مركز إسعاف في ‏الشولا، لكونها منطقة بادية، ولتكون هناك نقاط إسعاف متعددة على طول ‏الطريق بين دير الزور ودمشق.‏

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير ‌‏مروعاً، ‏جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا.