سيدات حلب في الصفوف الأولى، بصمة نسائية واضحة في تنظيم حملة “حلب ست الكل”.
رجل الأعمال عبد القادر سنكري يترجم محبته لحلب إلى دعم مالي كبير يعزز حملة “حلب ست الكل”
محافظ حلب: حملة “حلب ست الكل” جزء من رد الجميل لهذه المحافظة التي قدمت الكثير في سنوات الثور
إضاءة شجرة الميلاد في القصير بريف حمص
الأمن الداخلي شريك أساسي في نجاح حملة “حلب ست الكل”
إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة الصليب المقدس بدمشق
متبرع يشتري خوذة أول شهيد في الدفاع المدني بحلب ويتبرع بالمبلغ لصالح حملة “حلب ست الكل”
سوق ميلادي لمدارس الأحد الأرثوذكسية في كنيسة رقاد السيدة بطرطوس
Sign in to your account
تذكرني