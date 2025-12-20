متبرع يشتري خوذة أول شهيد في الدفاع المدني بحلب ويتبرع بالمبلغ لصالح حملة “حلب ست الكل”

سيربترو 2025 يختتم فعالياته.. زيادة بنسبة 80 بالمئة بالمساحة وعدد الدول المشاركة مقارنة
فعالية في دمشق لتسليط الضوء على ملف المفقودين
موسم العنب في حمص… قطاف الخير من الكروم إلى الأسواق
الوزير الشيباني: لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن يكون السلاح منفلتاً بشكل عشوائي
انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في إدلب ضمن إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا SEEP
