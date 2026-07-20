لبحث تعزيز التعاون.. مباحثات اقتصادية بين غرفة تجارة دير الزور ووفد وزارة التجارة التركية

مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية: حملة “ريفنا بيستاهل” إنجاز كبير فاق التوقعات
وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع الرئيس الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
مدير مدينة عدرا الصناعية: تأخر سداد بعض المكتتبين النافذين زمن النظام البائد يعيق التطوير
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