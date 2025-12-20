إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة الصليب المقدس بدمشق

وصول باخرتين محملتين بـ 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس لصالح المؤسسة السورية للحبوب
انطلاق فعاليات حملة “النظافة مسؤوليتنا”.. بمشاركة واسعة من الأهالي والفرق التطوعية
“جذور السلام” حملة تشجير في منبج لزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الجمالي للمدينة
مواطنون في دمشق ينددون بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية
استعدادات مكثفة لإنجاح الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي التي تقام خلال الفترة من الـ 2
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى