خيمة رمضانية في طرطوس تضمنت مائدة إفطار جماعية وصلاة التراويح وفقرة لإحياء التراث الرمضاني
محاضرة ومعرض للخطاط فايز شامية في المركز الثقافي بحي الميدان في دمشق
إفطار رمضاني جماعي في القصير بريف حمص دعم للأسر الأشد احتياجاً وتعزيز لقيم التكافل المجتمعي
كتائب الهندسة تواصل عملها لإزالة الألغام ومخلفات الحرب من منطقة الربيعة الأثرية في جبل الزاوية
إدارة الهندسة العسكرية تزيل السواتر الترابية والتحصينات والخنادق التي أنشأتها قسد في الرقة
مشاهد ليلية لطريق المولات الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا في ريف إدلب الشمالي
أهالٍي بلدة الهرموشية في ريف دير الزور يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين قسرا لدى قسد
وقفة احتجاجية لمعلمي مدينة مارع في ريف حلب للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي
