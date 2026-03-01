خيمة رمضانية في طرطوس تضمنت مائدة إفطار جماعية وصلاة التراويح وفقرة لإحياء التراث الرمضاني

دائرة السجل العقاري في الأتارب بحلب.. مقر مؤقت يعيق تقديم الخدمات بالشكل الأمثل
أهلي حلب يتفوق على أمية 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما على أرض ملعب إدلب البلدي
افتتاح عدة مدارس خلال جولة لمحافظ حلب في قرى وبلدات ريف المحافظة الجنوبي
افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي لبلدتي المليحة وزبدين بريف دمشق.
الرئيس الشرع: بناء سوريا مهمة جماعية وعلى جميع السوريين أن يساهموا فيها
