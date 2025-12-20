محافظ حلب: حملة “حلب ست الكل” جزء من رد الجميل لهذه المحافظة التي قدمت الكثير في سنوات الثور

أغنام العواس في الجزيرة السورية ثروة وطنية تواجه تحديات الجفاف والتهريب
أضواء وألوان وازدحام لوحة ساحرة على أرض معرض دمشق الدولي
مسجد التوحيد في قلعة المضيق بريف حماة
لا مسامحة مع أي تجاوزات… عناصر الأمن العام يؤدون دورهم في حماية الأهالي بأشرفية صحنايا
في الذكرى الـ 14 لثورة الحرية.. حمص تستعيد نبض الثورة وأهازيجها.
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى