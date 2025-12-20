رجل الأعمال عبد القادر سنكري يترجم محبته لحلب إلى دعم مالي كبير يعزز حملة “حلب ست الكل”

الرئيس الشرع: لقد انتصرنا للمظلومين والمعذبين والمهجرين قسراً لأمهات الشهداء والمفقودين
ضمن حملة “دمشق تخضر”‏… زراعة 3500 شجرة في منطقة قاسيون
المجتمع المحلي يقود مشروع تأهيل مدرسة قرقس المحدثة في القنيطرة ضمن حملة “أبشري مدرستي
عائلات من إدلب تعود إلى قراها بعد التحرير سكن فوق الركام وحلم بإعمار قادم
فعالية شعبية في دوما بمناسبة ذكرى معركة “ردع العدوان” ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى