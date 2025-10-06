دفعة ثانية من طلاب السويداء يناقشون مشاريع تخرجهم في كلية الهندسة المعمارية

القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق يزور المعالم الأثرية والثقافية في حماة
حملة “دير العز”.. قلوب السوريين تنبض بتضامن ليس له حدود.
إغلاق معبر كسب الحدودي بشكل مؤقت أمام حركة المدنيين بسبب الحرائق في ريف اللاذقية
المشاريع الانفصالية وتحديات الوحدة الوطنية.. قراءة قانونية في تأثيرها على النسيج المجتمعي
وزير الثقافة ومحافظ حماة يبحثان تفعيل المؤسسات الثقافية وتعزيز دور المثقفين المحليين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى