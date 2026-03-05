انطلاق مهرجان التسوق “رمضان بيجمعنا2” في طرطوس

“فزعة منبج”.. عطاء المجتمع يزرع الأمل في وجه الدمار
وزير الداخلية يكرم متفوقي دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس
“السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا الواحدة الموحدة” مدير الأمن في السويداء من واشنطن
مديرية صحة اللاذقية تطلق نظام الشكاوى الإلكتروني في المشافي والمراكز الصحية لتعزيز الشفافية
تكبيرات النصر في مسجد العلامة محمد الحامد في حماة قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى