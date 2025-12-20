مغتربة في السعودية تعود إلى مدينتها حلب لتشارك في حملة “حلب ست الكل”

حملة “بنش كُرمى لعيونك” في ريف إدلب تختتم فعالياتها بجمع أربعة ملايين دولار
أهالي المخيمات يعبرون عن ارتياحهم: صندوق التنمية السوري خطوة نحو الاستقرار
“صدى الحرية”.. معرض فني في حلب لرسومات ومنحوتات وعروض مرئية تعكس قيم الحرية والصمود
مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية تستلم آليات إطفاء حديثة مقدمة من مركز الملك سلمان
عودة 68 عائلة مهجرة من لبنان إلى منازلها في حمص ضمن برنامج العودة الطوعية
