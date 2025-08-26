وزارة السياحة تستكمل تجهيزات جناحها اللوجستية استعداداً لمعرض دمشق الدولي.

على هامش حفل انطلاقة سانا الجديدة.. معرض “التراث الإعلامي” يشهد حضوراً فاعلاً
نادي المجد يستعيد اسمه العريق “دمشق الأهلي” ويتحضر للموسم الكروي الجديد
كلمة وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى خلال حفل الانطلاقة الجديدة لوكالة سانا
إبداع 30… بازار نسائي للأعمال اليدوية والمأكولات المنزلية في حمص
انطلاق حملة التشجير “شوارعنا الخضراء” ضمن حملة حماة تنبض من جديد
