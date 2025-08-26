وزارة السياحة تستكمل تجهيزات جناحها اللوجستية استعداداً لمعرض دمشق الدولي.
أداءٌ عالٍ وجهود كبيرة لمنظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة.
جمعية البنيان المرصوص تبدأ تنفيذ مشاريع مؤتمر “أربعاء حمص” في حي بابا عمرو
بمشاركة وزير الزراعة اجتماعات المجلس التنفيذي لـ أكساد تناقش تحديات المرحلة المقبلة
مؤتمر صحفي في درعا يستعرض تفاصيل حملة “أبشري حوران”
مؤسسة مياه دمشق وريفها تضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في معرض دمشق الدولي
بين الأمل والمعاناة.. كيف يؤثر شُح المياه على المزارعين في ريف اللاذقية؟
انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في إدلب ضمن إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا SEEP
