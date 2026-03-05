الرئيس أحمد الشرع في لقائه الإعلاميين: “مهما فعلنا للناس قليل لذا نحن مطالبون ببذل أقصى جهدنا
افتتاح مدرسة “معضمية الشام السادسة” حلقة أولى في ريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
الرئيس الشرع: يجب التوافق على تعريفات مناسبة لمعنى الحريات الإعلامية والسياسية
حديث الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق
أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني
حملة في الرقة لإزالة الكتل الإسمنتية والسواتر الترابية من شوارع المدينة الرئيسية
عيادات طبية متنقلة تجوب ريفي درعا الشرقي والسويداء الغربي لتقديم الخدمات الطبية
حركة الأسواق في مدينة معرة مصرين بريف إدلب قُبيل أذان المغرب
