الرئيس أحمد الشرع في لقائه الإعلاميين: “مهما فعلنا للناس قليل لذا نحن مطالبون ببذل أقصى جهدنا

تكبيرات النصر بعد صلاة الفجر في مسجدي لالا باشا والإيمان بدمشق احتفالاً بعيد التحرير
مديرية صحة حمص تنظم دورة تدريبية لتعزيز إجراءات ضبط العدوى في المنشآت الصحية
رسومات جدارية في محمبل وأريحا بريف إدلب تجسد ذكرى تحرير سوريا
جولة لوزير الزراعة ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية على المعهد التقني في اللاذقية
مستقبل التعليم يُبنى من جديد.. 70 مدرسة تُعيد الأمل لطلاب سوريا
