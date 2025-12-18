إعادة افتتاح جامع النور في قرية تيرمعلة بريف حمص بعد انتهاء أعمال الترميم

الصحة تطلق حملة تلقيح واسعة في حمص لتعزيز المناعة والوقاية من شلل الأطفال
معبر كسب الحدودي بين سوريا وتركيا.. عودة طوعية للسوريين بعد سنوات التهجير
مشروع لإعادة ترميم وتأهيل مسجد عمر بن الخطاب في مدينة دوما بريف دمشق
وزير الاتصالات عبد السلام هيكل لـ سانا: تحرير سوريا بداية جديدة بعد سنوات من التضحيات
الإعلامي موسى العمر: نحن الأقدر على بناء وطننا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى