حملة “بصر 4” تباشر إجراء عمليات العين البيضاء في المشفى الوطني بدير الزور

نهر عريبا الواقع بين مدينتي حارم وسلقين بريف إدلب يعود للجريان بعد جفاف استمر لأكثر من 6 سنوات
آراء عدد من رجال الأعمال السوريين والبريطانيين حول لقائهم الرئيس أحمد الشرع في لندن مساء أمس
ضغط متزايد على مشفى إزرع الوطني في ظل نقص التجهيزات والمستلزمات الطبية
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