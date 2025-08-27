دورة لمدربي أندية كرة القدم في إدلب بإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم

رغم الصعوبات.. المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص يسعى لرفد القطاع الصناعي بالعمالة المؤهلة
ماذا قال أهالي دمشق عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس
“كل عار وأنتم بخير” عرض مسرحي للأخوين ملص على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي باللاذقية
فرع إدارة الهجرة والجوازات بدمشق مستمر بتلقي طلبات استخراج جوازات سفر جديدة وتسليم المطبوعة منها للمواطنين
الفارس عدنان القصار… خبرة ومهارة في رياضة قفز الحواجز غيبتها سجون النظام البائد
