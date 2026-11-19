دمشق-سانا
انطلقت مساء اليوم الخميس، في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027، بمشاركة 114 شركة سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز فرص التسويق والتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً.
وتنظم المعرض غرفتا صناعة دمشق وريفها وحلب، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، ليشكل منصة تجمع المصنعين والمصدرين بالتجار والمستوردين، وتتيح بناء شراكات تجارية وتوسيع فرص التعاون في مجال التصدير.
دعم الصناعة النسيجية
أوضح معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد ياسين حورية، في كلمة خلال الافتتاح، أن قطاع النسيج السوري من أعرق القطاعات الصناعية، وكان يشكل أكثر من 45 بالمئة من الناتج أو الصادرات السورية إلى الخارج، لافتاً إلى أن الوزارة أولت هذا القطاع اهتماماً استثنائياً منذ بداية التحرير، وعملت على تمكينه وحمايته وإعادة النهوض بمختلف حلقاته الإنتاجية.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن قطاع النسيج وصناعة الألبسة السورية بدأ يستعيد زخمه ونشاطه بعد التحرير، مشيراً إلى أهمية الجهود المبذولة لدعمه وتعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذه الصناعة واستعادة المنتج السوري مكانته في الأسواق العربية والدولية.
منصة للتوسع في الأسواق الخارجية
أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي إلى أن المعرض يشكل منصة متخصصة لدعم الصناعات النسيجية، ولا سيما صناعة الألبسة التي تتميز بالدقة والجودة، وتحظى بسمعة في الأسواق العالمية منذ خمسينيات القرن الماضي.
وبيّن المولوي أن الصناعة النسيجية شهدت تطوراً ملحوظاً بعد التحرير، معوّلاً عليها في استعادة مكانتها في الأسواق المحلية والخارجية، وإحداث أثر إيجابي في تطوير صناعة الألبسة، من خلال التركيز على التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية، ولا سيما الإيطالية.
بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أن المعرض ثمرة تضافر جهود غرفتي صناعة دمشق وريفها وحلب، ويشكل منصة دولية متخصصة لدعم صناعة الألبسة السورية وتعزيز حضورها، لافتاً إلى دوره في إعادة تموضع المنتج السوري واستعادة أسواق غاب عنها، ومؤكداً التطلع إلى تنظيمه بصورة دورية.
وتستمر فعاليات المعرض حتى 22 تشرين الثاني الجاري، يومياً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى التاسعة مساء، مع تأمين وسائل نقل للزوار ذهاباً وإياباً من منطقتي باب توما والبرامكة.