دمشق-سانا‏

انطلقت مساء اليوم الخميس، في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات المعرض التخصصي ‌‏التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027، بمشاركة 114 شركة ‌‏سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز ‏فرص التسويق والتصدير، وفتح أسواق ‌‏جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً‎.‎

وتنظم المعرض غرفتا صناعة دمشق وريفها وحلب، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية ‌‏وحماية المستهلك، ‏والمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، ليشكل منصة تجمع المصنعين ‌‏والمصدرين بالتجار والمستوردين، ‏وتتيح بناء شراكات تجارية وتوسيع فرص التعاون في مجال ‏التصدير‎.‎

دعم الصناعة النسيجية

أوضح معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد ياسين حورية، في كلمة ‌‏خلال الافتتاح، أن ‏قطاع النسيج السوري من أعرق القطاعات الصناعية، وكان يشكل أكثر من ‌‌‏45 بالمئة من الناتج أو الصادرات السورية ‏إلى الخارج، لافتاً إلى أن الوزارة أولت هذا القطاع ‌‏اهتماماً استثنائياً منذ بداية التحرير، وعملت على تمكينه وحمايته ‏وإعادة النهوض بمختلف حلقاته ‌‏الإنتاجية‎.‎

من جهته، أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن قطاع ‌‏النسيج وصناعة الألبسة ‏السورية بدأ يستعيد زخمه ونشاطه بعد التحرير، مشيراً إلى أهمية الجهود ‌‏المبذولة لدعمه وتعزيز قدرته الإنتاجية ‏والتنافسية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذه الصناعة ‌‏واستعادة المنتج السوري مكانته في الأسواق العربية والدولية‎.‎

منصة للتوسع في الأسواق الخارجية

أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي إلى أن المعرض يشكل منصة ‌‏متخصصة لدعم ‏الصناعات النسيجية، ولا سيما صناعة الألبسة التي تتميز بالدقة والجودة، ‌‏وتحظى بسمعة في الأسواق العالمية منذ ‏خمسينيات القرن الماضي‎.‎

وبيّن المولوي أن الصناعة النسيجية شهدت تطوراً ملحوظاً بعد التحرير، معوّلاً عليها في استعادة ‌‏مكانتها في الأسواق ‏المحلية والخارجية، وإحداث أثر إيجابي في تطوير صناعة الألبسة، من ‌‏خلال التركيز على التدريب والاستفادة من ‏الخبرات الدولية، ولا سيما الإيطالية‎.‎

بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أن المعرض ثمرة تضافر جهود غرفتي ‌‏صناعة دمشق ‏وريفها وحلب، ويشكل منصة دولية متخصصة لدعم صناعة الألبسة السورية ‌‏وتعزيز حضورها، لافتاً إلى دوره في ‏إعادة تموضع المنتج السوري واستعادة أسواق غاب عنها، ‌‏ومؤكداً التطلع إلى تنظيمه بصورة دورية‎.‎

وتستمر فعاليات المعرض حتى 22 تشرين الثاني الجاري، يومياً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ‏حتى التاسعة مساء، مع تأمين وسائل نقل للزوار ذهاباً وإياباً من منطقتي باب توما والبرامكة.