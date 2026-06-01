جمعية “معك” تنظم أنشطة ترفيهية لأطفال مرضى السرطان في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت جمعية “معك” لدعم مرضى السرطان في اللاذقية اليوم الإثنين، فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بالسرطان بمناسبة عيد الأضحى.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت في مركز butterfly الترفيهي، مجموعة من الأنشطة الفنية والحركية والمسابقات والألعاب التفاعلية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية سيلفا شامليان في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تهدف لدعم الأطفال المرضى نفسياً واجتماعياً، مشيرةً إلى أن الجمعية تعمل بشكل يومي في مركز الأورام بمشفى اللاذقية عبر برامج الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي التي ينفذها فريق من المتطوعين.

وأضافت شامليان: إن الجمعية تركز على تنمية المهارات السمعية والحركية والبصرية للأطفال، إلى جانب معالجة الفاقد التعليمي الناتج عن فترات العلاج الطويلة، بما يساعدهم في العودة إلى مدارسهم بثقة، ومتابعة تحصيلهم العلمي.

وأشارت إلى أن الجمعية تتابع الأطفال سواء في منازلهم أو ضمن مقرها، مؤكدةً أن رسالتها للمجتمع تتمثل في تعزيز التعاون والتكاتف لدعم مرضى السرطان، والتخفيف من الأعباء التي تواجه الأطفال وعائلاتهم، وتعزيز ثقتهم بأنهم جزء فاعل من المجتمع ولا يختلفون عن أقرانهم.

بدورها، أوضحت الدكتورة ميرنا ريا المتطوعة في فريق الدعم النفسي والتعليمي بالجمعية، أن الأنشطة التي يقدمها المتطوعون تسهم في التخفيف من الضغوط عن الأطفال المرضى، وتساعدهم على تجاوز الأعباء النفسية المرافقة للعلاج، مشيرةً إلى أن الأنشطة الخارجية تمنح الأطفال فرصة للترفيه، والتعبير عن أنفسهم.

من جانبها، أكدت زينة موسى والدة الطفلة جنى التي تعافت من مرض السرطان بعد رحلة علاج استمرت سنة ونصف، أن التحلي بالقوة والصبر كان السبيل لتجاوز هذه المرحلة والوصول إلى التعافي.

وتندرج الفعالية ضمن برامج جمعية “معك” الرامية إلى دعم الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم نفسياً واجتماعياً، وتعزيز اندماجهم في المجتمع خلال رحلة العلاج والتعافي.