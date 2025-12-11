منحة يابانية بقيمة 5.37 ملايين دولار لدعم العودة المستدامة وإعادة الاندماج في سوريا

سوريا وتركيا تبحثان التعاون في المجال المالي والمصرفي وتشجيع ‏الاستثمار
أهالي أشرفية صحنايا يؤكدون دعمهم للاتفاق بين وجهاء البلدة والحكومة السورية
أضواء وألوان وازدحام لوحة ساحرة على أرض معرض دمشق الدولي
“وعيك حياة.. لنجري معاً” سباق للجري من مدينة الجلاء إلى ساحة الأمويين بدمشق
سحر المدينة في الليل مشاهد جوية لشارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى