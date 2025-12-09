انطلاق فعاليات المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأوّل في دمشق

هل تغيرت إجراءات الدخول والخروج على معبر جديدة يابوس في الفترة الأخيرة؟
انطلاق معرض”شفق” للفن التشكيلي بمشاركة 23 فنانة في ثقافي أبو رمانة بدمشق
وفد رسمي يقدم واجب التعزية لذوي ضحايا الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بحمص يوم أمس
انطلاق المعسكر التحضيري الأول لمنتخب ناشئي سوريا تحت الـ 17 عاماً في إدلب
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق ورشة عمل في دمشق لمناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة
