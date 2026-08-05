“يلبّي احتياجات الكوادر الطبية والصحية” زوار ومشاركون يتحدثون لـ سانا
درعا.. خطة للاستفادة من الآبار المخالفة القريبة من محطات الإرواء
بحث تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار في منبج بريف حلب
اللجنة الخماسية تناقش تنظيم عمل معاصر الزيتون في إدلب استعداداً للموسم
محافظ درعا يتفقد عدداً من المطاعم لمتابعة التزامها بالشروط الصحية
مجلس مدينة إدلب يبدأ حملة ميدانية لإزالة إشغالات الأسواق وإعادة الانضباط للشوارع
موسّع- بعد استئناف الرحلات الداخلية.. مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية
من التعلّم الذاتي إلى الحلم الكبير.. رحلة شاب من اللاذقية في رياضة الباركور
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