“يلبّي احتياجات الكوادر الطبية والصحية” زوار ومشاركون يتحدثون لـ سانا

وزارة التنمية تنظم دورة تدريبية احترافية بعنوان “العروض التقديمية خارج الصندوق”
منظمة التنمية السورية توزع مساعدات غذائية في عدد من قرى ريف السويداء الغربي
نادي الشرطة يفوز على خان شيخون بهدفين لهدف في لقاء ودي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.
345 من حجاج حلب يتوجهون إلى مطار دمشق الدولي ومنه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
الحياة تعود إلى حي الشيخ مقصود بعد تأمين المنطقة وعودة الأهالي لمنازلهم
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