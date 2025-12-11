احتفال أهالي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب بالذكرى الأولى للنصر والتحرير

استعداداً للعام الدراسي الجديد.. الانتهاء من ترميم أربع مدارس في ريف إدلب
افتتاح معرض خان الحرير للألبسة الرجالية في ”فندق الشيراتون” بحلب
ما هي القدرة التوليدية لمحطة حلب الحرارية، ما التحديات التقنية التي تواجهها؟
توزيع 167 حقيبة مدرسية ضمن مبادرة لدعم طلاب القنيطرة
ورشة عمل لوزارة الزراعة حول إدارة حرائق الغابات وتأهيل المواقع المتضررة مؤخراً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى