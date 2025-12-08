مشاهد للعرض العسكري لقوات وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق

افتتاح أول شاطئ عام ومجانيّ في اللاذقية
رتل لإدارة الأمن العام يدخل مدينة بانياس لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة
اكتشاف مقابر جماعية في ريف حلب تضم رفاتاً لضحايا قضوا على يد ميليشيات النظام البائد
مشروع “قطار الفرح”.. مبادرة مجتمعية لمساعدة شبان أيتام على الزواج في حماة
مباراة ودية بين نادي بنش وشرطة حماة استعداداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
