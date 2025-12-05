انطلاق فعاليات مهرجان “النصر والتحرير” للتسوق في دمشق بمشاركة نحو 85 شركة وطنية

‏”رمضان بيجمعنا”.. مبادرة لمساعدة الأيتام في دمشق وريفها
تصريح مدير أوقاف حماة حول حملة “فداء لحماة” المجتمعية
مديرية الأملاك بدمشق.. خطة تنموية لتنظيم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة
ورشة عمل لوزارة الطوارئ تناقش دور المرأة في تطوير خارطة طريق وطنية للحد من مخاطر الكوارث
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح
