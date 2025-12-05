انطلاق فعاليات مهرجان “النصر والتحرير” للتسوق في دمشق بمشاركة نحو 85 شركة وطنية
وفد قضائي سوري يختتم زيارته إلى ألمانيا بلقاء موسّع مع عدد من ممثلي الجمعية الألمانية للقضاة
ملتقى بصمة فن في فندق الشام … منصة لتمكين المبدعات في المشغولات اليدوية
مسير سيارات في طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
كورال اليافعين وبراعم المحبة ينثر الفرح على مسرح ثقافي طرطوس
لحظة وصول وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة إلى نادي الفروسية بالديماس
تربية اللاذقية تنظم فعالية رياضية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
تل رفعت تنهض بأيدي أهلها عائلة تعود إلى الزراعة بعد سنوات الألم والتهجير
