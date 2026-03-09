تسارع أعمال تأهيل جسر مدخل الرستن في ريف حمص لإعادته إلى الخدمة

ساحة السبع بحرات تحتضن فرحة أهالي إدلب خلال الاحتفال بذكرى الثورة السورية
سوريا تشارك في اجتماع حول استرداد الأصول غير المشروعة في مدينة جدة
حملة للتبرع بالدم في مشفى القطيفة بالقلمون الشرقي
جناح المكتبة الوطنية السورية في معرض دمشق الدولي للكتاب
إطلاق حملة شاملة لإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب من الأنقاض في ريف حماة
