ضبط مجموعة أشخاص انتحلوا صفة عسكرية ونفذوا عملية خطف في دمشق

دمشق-سانا

ألقت دوريات فرع المباحث الجنائية بدمشق القبض على مجموعة أشخاص يرتدون الزي العسكري ويستقلون سيارة مشبوهة، وذلك بعد ورود معلومات عن تورطهم بعملية خطف.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم تكليف فريق مختص برصد وتتبع السيارة العائدة للمدعو “ن. ج” لعدة أيام، وأثناء تجول السيارة ليلاً تم ايقافها وكان بداخلها أشخاص ملثمون بادروا بممانعة الدورية، وعُثر بحوزتهم على وثائق وهويات متعددة الجنسيات، إضافة إلى تقارير أمنية تخص عدداً من رجال الأعمال كانت المجموعة تخطط لاستهدافهم.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات كشفت تورط “ن. ج”، برفقة المدعوة “ن. غ”، وابنها “م. ن”، في خطف المدعو “م. ق”، واحتجازه بمنزل بريف دمشق لعدة أيام على إثر خلافات شخصية، حيث اعترفوا بفعلتهم بعد مواجهتهم بالأدلة والقرائن.

وأكدت الوزارة أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.