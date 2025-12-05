محافظ حلب يتسلم خوذة “مسير التحرير” من أحد المشاركين بعد وصولهم إلى القلعة الأثرية
وصول عدد من الوزراء والمسؤولين لحضور افتتاح المعرض العسكري للثورة السورية
وصول المشاركين في “مسير التحرير” على الدراجات الهوائية إلى مدينة حلب
استكمال تجهيزات افتتاح المعرض العسكري الذي تنظمه وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
احتفالية أهالي مدينة حماة في ساحة العاصي بمناسبة ذكرى النصر ومرور عام على تحرير المدينة
رفع أطول علم سوري بطول 500 متر في ساحة العاصي بحماة ضمن فعاليات ذكرى النصر وتحرير المدينة
رفع علم سوريا وسط مدينة سلقين بريف إدلب خلال الاحتفالية بذكرى النصر والتحرير
من احتفال أهالي مدينة سلقين بريف إدلب في ذكرى النصر والتحرير
