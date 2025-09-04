الرئيس أحمد الشرع في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري: سوريا اليوم تختبر محبتكم

كلمة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة السورية
إطلاق سراح 22 شخصاً في صحنايا وأشرفية صحنايا ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
خفر السواحل يضبطون قارب تهريب في المياه الإقليمية
تصريح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر ال
احتفال مهيب بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية المباركة في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب
