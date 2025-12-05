“أهازيج النصر” احتفالية على مدرج بصرى الأثري بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

جمعية الشام لرعاية الأيتام تحتفل بتخريج 112 طالباً من المكفولين، وذلك في جامعة حلب
عملية تبادل أكثر من 200 أسير بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية
بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.. محافظ حلب يفتتح سوق خان الحرير الأثري
معامل حلب تستعيد نشاطها الصناعي بعد زوال النظام البائد
مع تحسن واقع الكهرباء.. ماذا قال أهالي اللاذقية عن زيادة ساعات التغذية وكيف انعكست على حياتهم اليومية؟
