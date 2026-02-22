ندوة في دمشق تسلط الضوء على الدور الوطني والإنساني للمرأة الكردية

الوزير الحلبي يتفقد مشفى المواساة الذي استقبل شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بيت جن
الشركة العامة لكهرباء اللاذقية تبدأ استقبال قراءة العدادات عن طريق تطبيق واتساب
وصول 3 بواخر تحمل أكثر من 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس
فرحة الأطفال في دمشق بالمشاركة في احتفالات ذكرى التحرير ومشاهدة العرض العسكري لوزارة الدفاع
بائع السوس يحيي طقوس شهر رمضان في شوارع الأتارب بريف حلب
