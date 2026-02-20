مشاهد لعرض سيارات قيادة الأمن الداخلي في شوارع إدلب بالهوية البصرية الجديدة

الجلسة الحوارية للرئيس أحمد الشرع خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق
توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على عدد من الطلاب في القنيطرة
مدير الآثار والمتاحف: مشاركتنا في معرض دمشق الدولي للكتاب تهدف إلى التعريف بالتراث السوري
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقد أوضاع المهجرين المقيمين في أحد المخيمات بإدلب
جولة لمحافظ حلب عزام الغريب في دير حافر ومسكنة بريف المحافظة للاطلاع على الواقع الخدمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى