آخر ليلة آخر يوم عرض مسرحي ضمن مهرجان محمد الماغوط في السلمية
الإفراج عن 35 محتجزاً في السويداء في خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة
جلسات تعريفية حول أهمية العمل الإحصائي في المركز الثقافي بمدينة محردة
محافظ حلب عزام الغريب يفتتح مبنى بنك الدم بعد انتهاء أعمال التأهيل والصيانة
وزير الصحة يترأس جلسات اليوم الثاني من مؤتمر وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي
إجراء أعمال صيانة في محطة تحويل كهرباء تدمر لتحسين كفاءة الشبكة
اختبارات القبول في كليتي الهندسة المعمارية والعلوم السياسية بجامعة دمشق
دورة تدريبية متقدمة في دعم الحياة في المشفى الوطني بمحافظة طرطوس
