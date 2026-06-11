بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. ندوة بإدلب تناقش التغيرات المناخية

إدلب-سانا

نظّمت مديرية البيئة في محافظة إدلب اليوم الخميس، بالتعاون مع قسم الجغرافيا بجامعة إدلب ندوة بعنوان “التغيرات المناخية: الواقع والمآلات وخطط التكيّف والتخفيف”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على آثار التغير المناخي وأهمية العمل المشترك للحفاظ على البيئة، وذلك على مدرج كلية الآداب في جامعة إدلب.

وأكد المشاركون خلال الندوة ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المحلي لمواجهة تحديات المناخ المتزايدة، وشددوا على أهمية نشر الممارسات البيئية المستدامة، منها ترشيد استهلاك المياه وحماية الغطاء النباتي، باعتبارها أساس الحد من آثار التغير المناخي والتكيف مع واقعه.

تشاركية العمل لحماية البيئة

وأوضحت المهندسة رفيف حسين، مديرة البيئة في إدلب لمراسل سانا، أن الندوة جاءت استكمالاً لأنشطة المديرية بمناسبة يوم البيئة العالمي، بهدف تسليط الضوء على أبرز قضايا التغيرات المناخية، وضرورة تفعيل العمل المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة لحماية البيئة، مؤكدةً أن المديرية تعمل على برامج تشجير وترشيد طاقة وإدارة نفايات، للحد من التأثيرات السلبية لهذه التغيرات.

ولفتت حسين، إلى أن المديرية نظمت ورشة عمل مماثلة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية المهتمة بالعمل البيئي، تركزت حول أهمية تدوير النفايات وطرق الاستفادة منها، وتعمل على تنظيم حملة نظافة تطوعية على مستوى المحافظة، بالتعاون مع المنظمات العاملة والفرق التطوعية في المحافظة، للنهوض بواقع بيئي أفضل.

التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

وفي تصريح مماثل، أشار المهندس قتيبة الخلف معاون محافظ إدلب، إلى أن التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد، وتعاقب سنوات الجفاف والحرائق، وضعف الينابيع ومخزون المياه الجوفية، وما تبعها من سيول وفيضانات خلال الشتاء الحالي، فرضت تدخلاً سريعاً من مختلف الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة، والكفيلة بمواجهة التحديات المناخية الأخيرة.

من جانبه، بيّن الدكتور سليم سلامة، نائب عميد كلية الآداب ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة إدلب أن الندوة تهدف بشكل أساسي لتعريف الطلاب والحضور والمجتمع المحلي بالتغيرات المناخية، وكيفية الحد من آثارها، ولا سيما أن إدلب محافظة زراعية بامتياز، وأي تغير بالحرارة أو الأمطار يؤثر مباشرة على الإنتاج.

وأكد الدكتور سلامة، أهمية التوعية المجتمعية في عملية التخفيف من تأثير التغيرات المناخية على البيئة، وذلك من خلال تفعيل دور الأسرة والأفراد، بالتشارك والتعاون مع المؤسسات والجهات البحثية، بما يسهم بشكل فعال في الحد من الآثار السلبية لهذه التغيرات، والتقليل من مسبباتها.

وكانت محافظة إدلب أعلنت في آب الماضي، عن بدء مشروع بيئي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات الصلبة والطبية، واستغلالها في توليد الكهرباء والغاز الحيوي كخطوة مهمة نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث.