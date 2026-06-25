الخارجية السورية تتابع أوضاع الجالية في فنزويلا وتخصص أرقاماً للاستجابة الطارئة

دمشق-سانا‏

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية فنزويلا ‏عقب الزلزال الذي وقع مؤخراً وما خلّفه من أضرار، مشددةً حرصها على تقديم الدعم والمساعدة ‏لأبناء الجالية السورية ضمن الإمكانات المتاحة. ‏

ودعت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، المواطنين السوريين في فنزويلا ممن يحتاجون إلى ‏المساعدة أو الدعم إلى التواصل مع السفارة عبر الأرقام المخصصة لذلك، (+584128348596) ‏و(+584149086073)، وذلك لضمان سرعة الاستجابة ومتابعة الحالات الطارئة.‏

وتعرضت فنزويلا مساء أمس الأربعاء، لزلزالين قويين بفارق 39 ثانية، ما أسفر عن مقتل ما لا ‏يقل عن 164 شخصاً، وإصابة أكثر من 900 آخرين، وفق حصيلة أولية، حيث تستمر الفرق في ‏عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت أنقاض عشرات المباني التي انهارت جراء الزلزالين.‏

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وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها في وقت سابق اليوم عن تضامن سوريا الكامل ‏مع فنزويلا في هذا الظرف الإنساني الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والنجاح لفرق ‏الإنقاذ والإغاثة في جهودها لإنقاذ الأرواح، وتخفيف آثار هذه الكارثة.‏