الخارجية السورية تتابع أوضاع الجالية في فنزويلا وتخصص أرقاماً للاستجابة الطارئة

دمشق-سانا
تابعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية فنزويلا عقب الزلزال الذي وقع مؤخراً وما خلّفه من أضرار، مشددةً حرصها على تقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية السورية ضمن الإمكانات المتاحة.
ودعت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، المواطنين السوريين في فنزويلا ممن يحتاجون إلى المساعدة أو الدعم إلى التواصل مع السفارة عبر الأرقام المخصصة لذلك، (+584128348596) و(+584149086073)، وذلك لضمان سرعة الاستجابة ومتابعة الحالات الطارئة.
وتعرضت فنزويلا مساء أمس الأربعاء، لزلزالين قويين بفارق 39 ثانية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصاً، وإصابة أكثر من 900 آخرين، وفق حصيلة أولية، حيث تستمر الفرق في عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت أنقاض عشرات المباني التي انهارت جراء الزلزالين.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها في وقت سابق اليوم عن تضامن سوريا الكامل مع فنزويلا في هذا الظرف الإنساني الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والنجاح لفرق الإنقاذ والإغاثة في جهودها لإنقاذ الأرواح، وتخفيف آثار هذه الكارثة.