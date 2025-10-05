أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة جبل سمعان يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب

جناح الخيول العربية الأصيلة.. نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي
التعليم والخدمات والصحة.. ماذا يطلب أهالي دمشق من الحكومة السورية الجديدة؟
جلسات حوارية حول إطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة في سوريا
الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع
فرق الدفاع المدني السوري تواصل مهامها في تسهيل دخول المساعدات والمدنيين إلى محافظة السو
