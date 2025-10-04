الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلس الشعب كما يراها أهالي القنيطرة

ماذا قال العقيد المنشق عن النظام البائد رياض الأسعد لمراسل سانا عن حملة الوفاء لإدلب؟
فرق الدفاع المدني تواصل عملها لإخماد الحرائق في كسب بريف اللاذقية
ماذا يريد أهالي دمشق من مجلس الشعب الجديد؟
تشكيل لجنة قانونية لمحاسبة محامين ارتكبوا انتهاكات زمن النظام البائد
نزوح عائلات من بلدة القصب جراء الحرائق في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى