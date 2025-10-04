الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلس الشعب كما يراها أهالي القنيطرة
لقاء تشاوري في تركيا مع القيادات الشبابية في الجالية السورية لإشراكهم بقضايا بناء الوطن
كيف ينظر أهالي حماة إلى انتخابات مجلس الشعب؟.
افتتاح مركز للدفاع المدني في ربيعة بريف اللاذقية لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ والحرائق
وزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية يطلعان على مخيم الكشاف التدريبي في بلدة كسب
ماذا يأمل أهالي دوما بريف دمشق من أعضاء مجلس الشعب الجديد؟
جولة لوزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية على عدد من القرى في ريف المحافظة
آراء وتطلعات أهالي حلب من مجلس الشعب الجديد
