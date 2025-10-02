مرشحو مجلس الشعب يعرضون برامجهم الانتخابية أمام اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة في حماة

طلاب سراقب يعودون إلى مقاعد الدراسة، أول عام دراسي بعد التحرير
صدور التعليمات التنفيذية لانتخابات مجلس الشعب السوري وتحديد مراكز الاقتراع
فريق طبي سعودي يقدم الاستشارات والعلاجات التجميلية في مشفى دمشق
المتحدث باسم وزارة الدفاع: تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة
سوريون في ألمانيا: سانا صوتنا في المغترب
