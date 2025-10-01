أعضاء الهيئة الناخبة لمنطقة جبلة ومرشحو مجلس الشعب يناقشون البرامج الانتخابية
“الحكاية السورية..من طرطوس إلى العالم” فعالية سياحية متنوعة في طرطوس
منظمة التنمية السورية توزع سللاً غذائية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
البدء بمد خطوط التيار الكهربائي المنخفض في تل رفعت لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل عودة الأهالي
انعقاد المنتدى السوري الفرنسي في فندق إيبلا الشام بريف دمشق
فعالية في مركز الجمعية الصحي بطرطوس في اليوم العالمي لكبار السن
غراس زيتون محسنة لدعم الإنتاج المحلي في مشتل بوقا بمحافظة اللاذقية
محافظ دمشق: نتحمل مسؤولياتنا تجاه المصابين في حادث الانهيار الجزئي لمبنى السرايا
