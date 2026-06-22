مسح إشعاعي شامل في مصفاة بانياس لتقييم الواقع الإشعاعي وتعزيز إجراءات السلامة

“منارات لتصل الحكاية” مهرجان في اللاذقية لإحياء التراث وتعزيز الحراك المجتمعي
قوى الأمن الداخلي تؤمن خروج المدنيين من منطقة دوار الشيحان في حلب نحو المناطق الآمنة
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مشاهد لأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب يغادرون باتجاه مناطق آمنة بسبب تصعيد تنظيم قسد
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