وزير الثقافة يشارك في مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 في الرياض

حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.. انتشار عناصر الأمن العام في شوارع حلب مع اقتراب عيد الفطر المبارك
جولة علمية ثقافية في المتحف الوطني ودمشق القديمة للتعريف بالهوية التاريخية لدمشق
وزير الثقافة محمد ياسين الصالح: معرض دمشق الدولي رسالة حضارية تقول إن شعبنا يعرف كيف يب
نزوح عائلات من بلدة القصب جراء الحرائق في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية
وزير الزراعة التركي لـ سانا: سنقدم جميع أشكال الدعم والمساعدة لوزارة الزراعة في سوريا
