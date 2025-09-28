تخريج وتكريم 400 طالب وطالبة من معهد إعداد المدرسين في جامعة إدلب
محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة بهدف تحسين الواقع الخدمي
وزير الزراعة ومحافظ حماة يزوران منشآت زراعية لتقييم الواقع ودعم المزارعين
افتتاح ثلاث مدارس بعد ترميمها في ريف اللاذقية الشمالي
معاناة أهالي القصير العائدين من مخيمات الشمال جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم
لقاء ثقافي في باريس حول دور الجالية في دعم جهود إعادة البناء والإعمار
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
