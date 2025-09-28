تخريج وتكريم 400 طالب وطالبة من معهد إعداد المدرسين في جامعة إدلب

الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك
ضمن زيارة رسمية إلى تركيا… وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يوقّع اتفاقية تعاون مع نظيره التركي لتطوير القطاع الصحي في سوريا
أكساد يدرب فنيين لإنتاج البذور وإكثارها لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار
كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الحمام العثماني في حمص.. تحفة أثرية وقبلة سياحية
