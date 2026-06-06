انطلاق قطاف الكرز في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

انطلقت أعمال قطاف الكرز في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي، وسط أجواء من التفاؤل بين المزارعين بعد تسجيل موسم وفير مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل تحسن الظروف الجوية والهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الموسم الحالي.

وتعد زراعة الكرز من الزراعات المعروفة في محافظة القنيطرة، ولا سيما في ريفها الشمالي، نظراً لتوفر الظروف البيئية المناسبة لهذه الأشجار، حيث تشتهر المنطقة بإنتاج أصناف متعددة أبرزها الفرنسي والإيطالي والنواري، إضافة إلى الجودة والمذاق المميز لثمار الكرز الناتج عن طبيعة الأراضي في المحافظة.

وأوضح المهندس محمد رحال المكلف بتسيير مديرية زراعة القنيطرة لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن أشجار الكرز تحتاج إلى العديد من الخدمات الزراعية، من أهمها الفلاحة والمكافحة وعمليات الري في المناطق التي تتوفر فيها مصادر مياه، مبيناً أن إنتاج الموسم الحالي يعد جيداً مقارنة بالمواسم السابقة نتيجة الظروف الجوية المناسبة والهطولات المطرية الغزيرة.

وأشار رحال إلى أن عدداً من المزارعين يعتمدون على تسويق محصولهم بشكل فردي أو من خلال بيعه للتجار الذين ينقلونه إلى دمشق، لافتاً إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه المزارعين عدم توفر سوق هال في محافظة القنيطرة، إضافة إلى نقص اليد العاملة وارتفاع أجورها وغلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وتعد زراعة الكرز من أبرز الزراعات الموسمية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث تشهد المنطقة خلال هذه الفترة من كل عام بدء أعمال القطاف ونقل المحصول إلى الأسواق المحلية، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في المزارع والأراضي الزراعية.