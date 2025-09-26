مشاهد من مسرحية “رح نعمرها” للطفلة سما سرميني وجدها ضمن فعاليات حملة الوفاء لإدلب

انطلاق مؤتمر الشباب نهضة وبناء في حلب بحضور محافظ حلب السيد عزام الغريب ومدير الشؤون السياسية الأستاذ سعد نعسان
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور
مواطنون يحتشدون في ساحة سعدالله الجابري في حلب لمتابعة كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية
في قلب دمشق.. أهازيج الحرية تصدح وفرحة الأهالي تعانق السماء
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
