أكساد تنظم دورة تدريبية لكوادر وزارة الزراعة حول الطرائق العلمية الحديثة في مسح الغابات
اصنع مستقبلك باختيار تخصصك.. ورشة عمل للناجحين في الثانوية العامة في بصرى الشام
واقع التمريض في سوريا بين التحديات والفرص المستقبلية
يوم حقلي ضمن مشروع زراعة وإكثار الأصناف النباتية الإرثية المقاومة للظروف المناخية في إدلب
وفد من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي يصل إلى مطار دير الزور المدني لإعادة تأهيله وتطويره
مبادرات “سيريا بيلد” للبناء والإعمار مساهمات بناءة لمستقبل سوريا
ابتكارات نوعية يحتضنها معرض جامعة دمشق 2025 للاختراع والتطوير
نقابة صيادلة سوريا تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، تقديرا لجهود صيادلة سوريا
