أكساد تنظم دورة تدريبية لكوادر وزارة الزراعة حول الطرائق العلمية الحديثة في مسح الغابات

مزاد علني على سيارات النظام البائد دعماً لصندوق التنمية السوري
بحضور عدد من الصناعيين المغتربين.. جلسة حوارية بعنوان “مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب”
حملة “أهل العز لا ينسون” في ريف حلب الجنوبي.. رسالة عطاء ومحبة وبناء
ممثل عن مؤسسة نور الشام الخيرية.. ريف دمشق عانى لسنوات طويلة
كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد محمد عنجراني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى