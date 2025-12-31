الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 31 من كانون الأول 2025

دمشق:

1- معرض الفن التشكيلي بعنوان: ألوان العصر، في المركز الثقافي بأبو رمانة. الساعة الـ 4 عصراً.

2- عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

درعا:

ندوة بعنوان ثقافة القيم الأخلاقية، بمشاركة الشيخ مثنى بهجت القنص والأب مهند جبيل والدكتور محمد الزعبي، في صالة شعبة نقابة المعلمين بإزرع الساعة الـ 11 صباحاً.

طرطوس:

1- حفل تخريج طلاب مدرسة التمريض، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: العود رحلة عبر الأنغام والتاريخ، بإشراف الأستاذ بسيم الشيخ، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليالٍ في فريدي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.