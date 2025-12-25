محافظة درعا توقع مذكرة تفاهم لاستثمار وتطوير حديقة المطار وكورنيش الضاحية

درعا-سانا

وقّعت محافظة درعا اليوم مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لاستثمار وتطوير حديقة حي المطار وكورنيش طريق الضاحية في مدينة درعا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دفع عجلة إعادة الإعمار وتأهيل المرافق العامة.

وأوضح محافظ درعا أنور الزعبي في تصريح لـ سانا، أن المحافظة تواصل التنسيق مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء المحافظة وخارجها، بهدف دعم عملية إعادة الإعمار وتأهيل المرافق العامة، مؤكداً التزام المحافظة بإزالة أي معوقات قد تعترض مسار الاستثمار.

وبين الزعبي أن هناك مجموعة من المشاريع المطروحة لدى مكتب الاستثمار في المحافظة، تشمل العديد من القطاعات كالسياحة والترفيه والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مشاريع سكنية، مشيراً إلى أن المذكرة الموقعة اليوم تمثل بداية لمشاريع أخرى ستُنفذ في المستقبل القريب.

من جانبه، بين المستثمر المهندس حمزة الديري، أن المشروع يتضمن تأهيل حديقة في حي المطار بمساحة 20 ألف متر مربع، إضافة إلى تطوير كورنيش ضاحية درعا – اليادودة بطول 1430 متراً، لافتاً إلى أن التصاميم الجديدة ستراعي الطابع التراثي للمنطقة، بما يجعلها نقاط جذب للسكان والمغتربين، ويسهم في تحسين جودة الحياة العامة وخلق مساحات ترفيهية تضم مطاعم ومشاريع للصناعات اليدوية.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقّعتها محافظة درعا اليوم في سياق الجهود الهادفة لتعزيز مسيرة التعافي والتنمية وإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية المتضررة جراء قصف وممارسات النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية مع تعزيز الشراكات مع رجال الأعمال والمستثمرين في هذا المجال.