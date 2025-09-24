فرق الدفاع المدني والإطفاء تواصل عملها لإخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ دمشق يتفقدان كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي
إدارة المشاريع العملية للقطاع العام ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية
حارات الشام القديمة تسرد حكاياتها قبل حلول عيد الفطر المبارك
وفد طبي سعودي يجري عمليات زراعة قوقعة (حلزون) لأطفال ‏فاقدي ‏السمع في مشفى المواساة الجامعي بدمشق
منظمة المساعدات الشعبية النرويجية تواصل إزالة مخلفات الحرب من المنطقة الصناعية بريف حمص
