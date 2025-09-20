الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا

نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان يبحث مع تجار وصناعيي حلب تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة المحلية
عدد من مناشر الحجر يعود للعمل في ريف إدلب
الهلال الأحمر والأمن الداخلي يؤمنان عودة 30 شخصاً من السويداء إلى محافظتهم
مشاهد لفرق الدفاع المدني أثناء عملها على إزالة آثار الدمار في كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدفها
أول سوري وثاني عربي في تاريخ النمسا يُنتخب عضواً في مجلس برلمان بلدية فيينا
