افتتاح عدد من المدارس في حمص مع بداية العام الدراسي الجديد

جلسة حوارية في حمص حول مخاطر السلامة المجتمعية
حماة تكتب صفحة جديدة.. احتفالية النصر بذكرى الثورة في ساحة العاصي
جولة رقابية لمدير المشافي الخاصة في وزارة الصحة على أحد المشافي الخاصة بدمشق
قوات الأمن الداخلي تبدأ بالانتشار ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء لضمان تنفيد وقف
حفل فني تراثي خلال حملة “أبشري حوران” على مدرج بصرى الشام الأثري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى