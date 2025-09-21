افتتاح عدد من المدارس في حمص مع بداية العام الدراسي الجديد
حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
توزيع مساعدات إنسانية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
وزير الصحة ورئيس الصندوق السعودي للتنمية يبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي
وزير الصحة السوري يزور هيئة الغذاء والدواء السعودية لتعزيز التعاون في المجال الدوائي
إطلاق أسبوع الجنف الأول في مشفى دمشق بالتعاون مع التجمع السوري-الألماني
حفل تخرج لطلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق فرع القنيطرة
وزير الصحة السوري ونظيره السعودي يوقعان في الرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي
Sign in to your account
تذكرني